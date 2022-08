Morto Dmitri Vrubel, pittore del celebre "bacio" tra Breznev e Honecker sul Muro di Berlino

È morto a Berlino l'artista russo naturalizzato tedesco Dmitri Vrubel, autore del celebre murales del bacio tra il leader dell'Unione Sovietica Leonid Brezhnev e il leader della Germania dell'Est Erich Honecker dipinto nel 1990 sulle rovine del Muro di Berlino. Tra le opere più iconiche del periodo post-Guerra Fredda, il "bacio fraterno socialista" viene fotografato da migliaia di turisti ogni anno in visita alla capitale.

A dare la notizia della sua morte è stata Milena Orlova, direttrice dell'Art Newspaper Russia. La causa del decesso del pittore 62enne non è stata resa nota. Sua moglie, l'artista Viktoria Timofeyeva, nelle scorse settimane aveva scritto sui social che Vrubel era stato ricoverato in ospedale con il coronavirus nel giugno scorso e successivamente messo in coma artificiale a causa di insufficienza cardiaca.

Nato a Mosca nel 1960, Vrubel si era trasferito a trent'anni nella capitale tedesca. Poco dopo il suo arrivo in città, aveva dipinto sul Muro di Berlino il murales, intitolato "Mio Dio, aiutami a sopravvivere a questo amore mortale", prendendo spunto da un bacio realmente avvenuto tra i due leader sovietici nel 1979, in occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della fondazione della Germania dell'Est e immortalato dal fotografo Regis Bossu.

Nel 2009, le autorità tedesche avevano rimosso il murales, rovinato dalle intemperie, dando modo all'artista di ridipingerlo lungo l'East Side Gallery, porzione del muro ancora in piedi divenuta una galleria a cielo aperto.