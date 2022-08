Morto il musicista Jorge Milchberg, celebre per 'El condor pasa'

Suonava il di Charango (chitarra andina a pizzico) e conosceva bene anche la musica classica, ma divenne celebre negli anni '60 per aver saputo arrangiare la celebre melodia andina "El condor pasa". Jorge Milchberg musicista e compositore argentino si è spento a Parigi all'età di 93 anni.

Nato a Buenos Aires il 5 settembre 1928 da genitori polacchi e residente in Francia dal 1955, è morto il 20 agosto ma la notizia della scomparsa è stata annunciata solo venerdì 26 agosto dalla famiglia e dall'ambasciata argentina a Parigi.

Pianista di formazione classica Milchberg ha diretto per quasi 60 anni "Los incas", un gruppo iconico di musica andina fondato negli anni '50 a Parigi conosciuto in tutto il mondo.

La svolta nel 1963 con un nuovo arrangiamento e la registrazione di "El condor pasa" tema originariamente tratto da una Zarzuela, un'opera musicale con lo stesso nome, creata nel 1913 dal compositore peruviano Daniel Alomia Robles.

Milchberg ha poi arrangiato di nuovo il brano con testi in inglese di Paul Simon per una versione cantata dal duo folk newyorkese Simon&Garfunkel con il titolo "If i could", nel loro album a 33 giri "Bridge over Troubled water" (1970). La versione per piccoli ensemble di Milchberg e la title track di Simon&Garfunkel è diventata un simbolo del folk-pop hanno contribuito alla fama di "El condor pasa", che ha avuto innumerevoli versioni e hanno portato a un rinnovato interesse per la musica latinoamericana e piazzandosi negli alti vertici delle classifiche mondiali con etichetta Columbia, pubblicato il 26 gennaio del 1970.

Qui la versione di Simon&Garfunkel del 1970: