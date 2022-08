Morto Mikhail Gorbaciov: ultimo leader sovietico e "inventore" della perestrojka,

Ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991, appena entrato in carico lancia un processo di riforme noto come 'Perestrojka' (in russo ricostruzione) che trasformerà radicalmente le dinamiche politiche interne ed i rapporti di Mosca con gli altri paesi, aprendo in pratica al dialogo con l'Occidente. La sua azione politica portò alla fine alla caduta del Muro di Berlino nel 1989.