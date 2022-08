Manovre navali russo-cinesi dal primo settembre: "Esercitazioni congiunte nel mar del Giappone"

Navi da guerra russe e cinesi daranno il via ad esercitazioni congiunte dall'1 al 7 settembre nel Mar del Giappone per perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività economica", così in un comunicato il ministero della difesa russa - citato dall'agenzia di stampa Interfax. Le esercitazioni saranno supervisionate in persona dal capo di Stato maggiore di Mosca, Valery Gerasimov.

Sempre secondo la nota ufficiale, alle manovre - denominate Vostok 2022 - parteciperanno "oltre 50mila effettivi", si svolgeranno nel Mare di Okhotsk, nel Mar del Giappone e nei territori del Distretto militare orientale russo, impiegando "60 navi da guerra, vascelli e imbarcazioni per i rifornimenti e 140 veicoli".