Leone d'oro alla carriera per Catherine Deneuve che porta sul cuore la bandiera ucraina

"Sono molto consapevole di ciò che succede nel mondo e per questo ho voluto indossare la bandiera dell' Ucraina. Ogni giorno mi auguro in cuor mio che la guerra finisca, che le cose si risolvano". Ha detto Catherine Deneuve, diva della filmografia francese, intervenendo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove questa sera, in occasione della cerimonia inaugurale, riceverà il Leone d'oro alla carriera. L'attrice si è presentata in conferenza stampa con una camicia viola dove spiccava, poco sotto il bavero, la bandiera ucraina con i suoi colori giallo e blu. E' stata la stessa Deneuve a chiedere alla moderatrice, Alessandra De Luca, di far presente ai giornalisti di indossare il vessillo dell'Ucraina: "Sono orgogliosa di questa bandiera, sono solidale con il popolo ucraino", ha commentato.

Oggi l'attrice riceverà il Leone d'oro alla carriera, riconoscimento di un percorso scandito da grandi successi, numerosi premi, una candidatura agli Oscar e film che hanno segnato la storia del cinema. Per lei, il primo primo red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022, che sarà inaugurata ufficialmente, con la cerimonia di apertura, alle 19.00.

Oltre all' icona del cinema francese, sfileranno la madrina del festival Rocio Muñoz Morales, il direttore della Mostra, Alberto Barbera, il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, le giurie al completo a cominciare da quella che assegnerà il Leone d'oro ai film in concorso, presieduta dall'attrice statunitense Julianne Moore, e sono attesi gli attori Adam Driver, Greta Gerwig e Jodie Turner-Smith.