MotoGP, Johann Zarco partirà in pole position a Silverstone

Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, valido per il mondiale MotoGp. Il francese della Ducati ha girato in '1'57"767 ottenendo la sua ottava pole in carriera, la seconda dell'anno. Secondo tempo in qualifica per Maverick Vinales su Aprilia, staccato di 0.098 millesimi. Terzo Jack Miller su Ducati ufficiale, a 0.164 dalla pole. Quarto il leader del Mondiale Fabio Quartararo, su Yamaha, a 0.171. Quinto tempo per l'altra Ducati ufficiale Francesco 'Pecco' Bagnaia, a 0.194. Eroico il sesto posto di Aleix Espargaro, su Aprilia, a 0.199 da Zarco, dopo la rovinosa caduta nella quarta sessione di prove libere

“Sono contentissimo. Ottenere la pole su una pista storica come quella di Silverstone è motivo di orgoglio. Oggi penso di aver fatto uno step in più e speriamo di confermarci domani in gara”, ha detto Zarco

La griglia di partenza



1a fila

1. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'57"767 (alla media di 180.3 km/h)

2. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'57"865

3. Jack Miller (Aus) Ducati 1'57"931

2a fila

4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'57"938

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'57"961

6. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'57"966

3a fila

7. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'58"101

8. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'58"106

9. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'58"174

4a fila

10. Luca Marini (Ita) Ducati 1'58"317

11. Alex Rins (Esp) Suzuki 1'58"318

12. Joan Mir (Esp) Suzuki 1'58"543