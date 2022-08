Muore a 73 anni Olivia Newton-John, la stella di Grease

L'attrice Olivia Newton-John, nota a livello mondiale per la sua interpretazione in 'Grease', è morta all'età di 73 anni. A darne notizia il marito John Easterling, citato dalla stampa Usa, precisando che l'attrice e cantante è morta nel suo ranch in California circondata dalla famiglia e dagli amici. L'attrice ha combattuto contro il cancro al seno per oltre 30 anni.

"Olivia e' stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l'esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro", ha scritto ancora suo marito.

Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, in Inghilterra, l'artista si era trasferita con la famiglia a Melbourne quando aveva sei anni.