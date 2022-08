Musk alla conquista della connessione globale

Una connessione globale per tutti, anche per chi abita nelle zone più impervie del pianeta.

Prima di Marte, Musk mira così alla più accessibile conquista di una rete internet a 360 gradi per tutti.

T shirt semplice nera con la scritta “Occupy Mars”, il visionario tycoon del 21mo secolo ha annunciato dal palco di Boca Chica, in Texas, il progetto della copertura mondiale di internet senza l’utilizzo di cavi sotterranei.

Una connessione costante, globale e capillare: il fondatore di Space X ha svelato così l’avvio della collaborazione con il colosso delle telecomunicazioni tedesco T-Mobile. Il sistema tradizionale, stando alle parole di Musk, ha il tempo contato. Il programma chiamato Coverage above & beyond partirà l’anno prossimo perché è necessario l’utilizzo degli Starlink di nuova generazione.

Attraverso l'uso dei satelliti inviati nello spazio, SpaceX e T-Mobile hanno promesso di garantire, tra un anno, il collegamento diretto sui cellulari, bypassando server e provider, senza più bisogno di cavi sotterranei. Secondo quanto annunciato assieme al coprotagonista della joint venture, il presidente Mike Sievert, verrà utilizzato il satellite Starlink V2 per garantire ai consumatori americani di usare ovunque il wireless controllato, a sua volta, da TMobile.

Il progetto partirà prima con una serie di servizi di messaggistica entro fine 2023. Musk ha dichiarato che ogni satellite potrà garantire dai 2 ai 4 Mbps per ogni cella, quindi non sarà in un primo momento in grado di gestire grandi quantità di traffico. Ma il servizio potrà essere utilizzato con le diverse App di messaggistica, a patto che queste riescano a garantire e differenziare il traffico proveniente esclusivamente da messaggi testuali.

I costi dell’accordo, così come quelli per gli utenti, non sono stati ancora resi noti. L’unica cosa certa è che verranno bypassate tutte le compagnie che offrono collegamenti via cavo sotterraneo per arrivare nelle zone rurali d'America.

Qualsiasi smartphone potrà sfruttare il servizio e non sarà necessario utilizzare dispositivi esterni per comunicare con i satelliti ma sarà necessario montare sugli Starlink delle apposite antenne che Musk, come ha ribadito, saranno molto grandi, con un’apertura di circa 25 metri quadri. “Il cellulare non saprà di essere connesso con lo spazio” ha affermato il CEO di T-Mobile, in quanto “il segnale simulerà quello di una stazione radio base”.

L'anno scorso, il "genitore" di Google, Alphabet, mise fine a un progetto simile che si basava però su palloni ad alta quota che provvedevano l'accesso a internet anche nelle zone più difficili del pianeta.

Il servizio offerto dalla collaborazione tra le due aziende, hanno ribadito i due, sarà particolarmente utile nelle situazioni di emergenza.