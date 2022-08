Un aliscafo urta il molo nel porto di Napoli: ci sono dei feriti, nessuno in modo grave

Un aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo del porto di Napoli, pochi minuti dopo la partenza, e nell'urto, secondo quanto si è appreso, diversi passeggeri sono rimasti feriti, ma nessuno in modo grave. Tra questi, una bambina di pochi mesi, che è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia costiera e quindi trasportata in ospedale per accertamenti. Lo si apprende dai soccorritori intervenuti sul posto.

Il “Città di Forio” aveva mollato gli ormeggi al Molo Beverello alle 12:10, diretto ad Ischia Porto con circa 100 passeggeri a bordo, e per cause ancora da accertare, mentre si trovava ancora all'interno del porto di Napoli, ha improvvisamente virato verso destra finendo per sbattere contro le banchine del San Vincenzo.

Il mezzo, di tipo monocarena, non rischia di affondare, ma l'urto ha causato paura a bordo e diversi passeggeri hanno lamentato conseguenze fisiche. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi, in primis la Guardia Costiera intervenuta via mare con alcune motovedette.