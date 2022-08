New York, "Le patatine sono fredde" e spara ad un dipendente di Mc Donald's

Tutto è iniziato perché una donna di 40 anni lamentava con il dipendente che le patatine fritte che aveva ordinato erano fredde. La cliente, infastidita dalla risposta del lavoratore, Ha cominciato a urlare agli impiegati del fast food di sentirsi presa in giro. Poi ha preso il telefono e ha chiamato il figlio che è piombato nel locale, ha aggredito il cameriere e gli ha detto di uscire. A quel punto ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato al collo. Secondo alcuni testimoni lo sparatore avrebbe detto: "ho fatto ciò che dovevo fare".

La vittima era sconosciuta alla polizia, a differenza dell'aggressore che era stato arrestato più volte per reati diversi. Il 20enne che ha sparato è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Fermata anche la sua ragazza di 18 anni. La vittima, di 23 anni, è ricoverato in ospedale e lotta tra la vita e la morte.