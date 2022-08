Nicaragua, il vescovo Rolando José Álvarez prelevato nella notte dalla polizia di Ortega

Il vescovo già dai primi giorni di agosto era sotto assedio , e impossibilitato a dire messa, tranne che per una breve sortita di circa quaranta minuti: si è posto in ginocchio di fronte alla polizia del regime di Ortega. Un vescovo esposto e coraggioso nelle denunce contro chi attenta alla libertà religiosa e difensore dei diritti umani : “Ci auguriamo che le forze dell’ordine permettano una vita normale al popolo fedele”. In un’altra occasione, il 7 di agosto dall’interno dell’ingresso della Curia aveva cantanto ai militari schierati per non farlo uscire una canzone “El amigo”.

Le reazioni

La Conferenza episcopale italiana esprime solidarietà alla Chiesa del Nicaragua sottoposta a "dure persecuzioni" e lancia un appello affinché nel Paese sia garantita "la libertà di culto e di opinione non solo agli esponenti della Chiesa Cattolica, ma a tutti cittadini". E' quanto scrive il cardinale presidente Matteo Zuppi in un messaggio di vicinanza a mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente della Conferenza episcopale del Nicaragua. Sull'arresto del vescovo Rolando José Álvarez Lagos, Zuppi sottolinea: "Si tratta di un atto gravissimo, che non ci lascia insensibili e che ci induce a tenere alta l'attenzione". "Con sgomento e incredulità – scrive il card. Zuppi al confratello del Nicaragua - riceviamo notizie delle dure persecuzioni che il popolo di Dio e i suoi pastori stanno subendo a motivo della fedeltà al Vangelo della giustizia e della pace. Nelle ultime settimane abbiamo seguito con preoccupazione le decisioni assunte del governo nei confronti della comunità cristiana, attuate anche attraverso l'uso della forza ad opera delle forze militari e di polizie. Le circostanze e il contesto di tali arresti destano particolare apprensione non solo perché prendono di mira i cristiani a cui è impedito il legittimo esercizio del proprio credo, ma perché si inseriscono in un momento in cui i più elementari diritti umani appaiono fortemente minacciati. Per questo ci uniamo alle richieste della comunità internazionale, che hanno trovato voce anche nelle recenti dichiarazioni del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, António Guterres. Chiediamo pertanto ai responsabili politici di garantire la libertà di culto e di opinione non solo agli esponenti della Chiesa Cattolica, ma a tutti cittadini", conclude il presidente della Cei.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è molto preoccupato per la grave ostruzione dello spazio democratico e civico in Nicaragua e per le recenti azioni contro le organizzazioni della società civile, comprese quelle della Chiesa cattolica". E' quanto ha affermato il portavoce Farhan Haq durante una conferenza stampa all'Onu a seguito dell'arresto del vescovo di Macagualpa, per le sue prese di posizione in difesa dei diritti dell'uomo. Guterres - ha proseguito il portavoce - ribadisce il suo appello al governo di Daniel Ortega affinchè garantisca "la tutela dei diritti umani di tutti i cittadini, in particolare i diritti universali di riunione pacifica, libertà di associazione, pensiero, coscienza e religione" e chiede il rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente.