Nigeria, rilasciate le quattro suore cattoliche rapite

Le quattro suore cattoliche che erano state rapite in Nigeria sono state rilasciate. Lo fa sapere il direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre Alessandro Monteduro.

Il rapimento era avvenuto domenica scorsa vicino alla città di Obigwe, nello stato di Imo, nel sud-est della Nigeria. Le religiose si stavano recando a messa quando sono state prelevate da un gruppo di uomini armati. I loro nomi sono: Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu e BenitaAgu. Le religiose fanno parte delle Suore di Gesù, gruppo della Chiesa cattolica a Port Harcourt, Rivers State, a sud della Nigeria.

La superiora della congregazione, suor Zita Ihedoro, fa sapere - attraverso Acs - che le suore sono state rilasciate "senza condizioni". "Abbiamo il cuore pieno di gioia", aggiunge la superiora ringraziando "per le preghiere e per il sostegno morale in questi momenti difficili".