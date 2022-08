Noemi incinta di Totti? L'ultimo gossip della coppia più chiacchierata dell'estate

In un’estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della sera, Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, sarebbe incinta. Se fosse vero, per lui sarebbe il quarto figlio, per lei il terzo. L’ex capitano della Roma, da poco separato dopo vent’anni di matrimonio con Ilary Blasi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella villa di Sabaudia con Chanel e Christian, senza Isabel - al mare con le amiche. La conduttrice dell’Isola dei famosi, invece, dopo il safari in Tanzania a luglio, è ora sulle Dolomiti e, attivissima sui social, posta foto e storie dalla sua ultima vacanza, tra paesaggi alpini, il lago di Braies e rifugi di montagna.

Noemi invece ha un profilo Instagram chiuso. Si sa solo che ha affittato una villa al Circeo, vicina a quella di Totti (che in questo periodo non posta nulla della sua vita privata). L’idea di non far filtrare dettagli e indiscrezioni è legata alla lunga e complessa fase degli accordi legali che gli avvocati stanno chiudendo in queste settimane. L’ex numero 10 della Roma e la sua ex moglie dovranno firmare un accordo per spartirsi il piccolo impero finanziario messo in piedi negli anni, fatto di proprietà immobiliari, azioni e società, anche alla luce del rapporto con i figli (Ilary, infatti, ha trascorso un periodo nella villa di Sabaudia, prima di darsi il cambio con Totti). Soltanto ad accordi stipulati, dicono i più informati, Noemi uscirà allo scoperto con la sua nuova fiamma. E probabilmente, se il gossip è fondato, annuncerà ufficialmente di essere incinta.