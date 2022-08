Non vedremo Batgirl: il film è pronto ma Warner Bros lo cancella

Batgirl non veglierà sulle buie notti di Gotham City. Almeno sul grande schermo. Nonostante la conclusione delle riprese, il film dedicato a Barbara Gordon, figlia del Commissario Jim Gordon, meglio conosciuta come Batgirl, con protagonista Leslie Grace, non uscirà né al cinema né in streaming. Lo ha deciso la Warner Bros, pare “non entusiasta” dei primi test effettuati in post produzione, che avrebbero avuto una tiepida accoglienza.

La notizia rilanciata da "Variety", "Hollywood Reporter" e altri media statunitensi lascia tutti a bocca aperta. Non capita quasi mai che uno studio si limiti a fermare un film già girato, al momento in post-produzione e soprattutto costato 90 milioni di dollari.

Per ora nessun commento è arrivato da parte dell'attrice protagonista Leslie Grace che su Instagram aveva postato uno scatto con indosso il celebre costume qualche mese fa.