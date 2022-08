Novak Djokovic non disputerà gli US Open. A penalizzarlo la sua posizione no-vax

"Purtroppo stavolta non potrò recarmi a New York per gli Us Open". Novak Djokovic, via social, conferma che non prenderà parte all'ultimo Slam della stagione. Come già in occasione degli Australian Open, a penalizzare il serbo è la sua posizione no-vax: il Centro di Controllo e di Prevenzione delle Malattie statunitense ha confermato infatti l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per entrare negli Usa. Si pensava che il CDC (Centre for Desease Control and Prevention) potesse allentare le misure di prevenzione e invece nulla è mutato: "Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo per gli Stati Uniti". Da qui l'esclusione di Nole, che ringrazia per i messaggi di affetto e supporto e fa l'in bocca al lupo ai colleghi che scenderanno in campo. "Mi terrò in buona forma e con spirito positivo, aspettando l'occasione di tornare a giocare. Ci vediamo presto, mondo del tennis", chiosa Djokovic.

Nelle scorse settimane si erano mossi anche membri del Congresso, chiedendo una specifica esenzione per il serbo, ma senza successo visto che le autorità statunitensi hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri. È il secondo Slam che Djokovic non giocherà nel 2022 dopo gli Australian Open.

Il sito ufficiale del torneo, infatti, ha cancellato Djokovic dalla pagina che racchiude tutti i giocatori presenti nei vari tabelloni dello US Open, comprese qualificazioni e junior.

Nole avrebbe dovuto essere la testa di serie numero 5 del torneo. Questa posizione adesso dovrebbe passare a Ruud. E' la seconda assenza per il serbo, dal 2005 sua prima presenza al torneo, dopo quella del 2017.