Nubifragio a Firenze: alberi caduti e auto in panne. Forte temporale su Roma

Alberi caduti, allagamenti con disagi alla circolazione stradale, qualche breve e temporanea mancanza di corrente elettrica in alcuni punti della città a Firenze per la perturbazione annunciata dalle previsione meteo e la prima che in maniera copiosa e significativa interrompe il lungo periodo di siccità.

I vigili urbani sono intervenuti a Firenze in particolare per cadute di alberi su lungarno Ferrucci (uno è finito su una vettura in sosta all'angolo con via Ricorboli), in viale Marco Polo e in via Cave di Monteripaldi, e a presidio di sottopassi critici per gli allagamenti, come quello tra viale Guidoni e l'aeroporto.

L'acqua sulle carreggiate ha bloccato la circolazione stradale in molti punti della città, le precipitazioni abbondanti hanno causato difficoltà agli automobilisti diminuendo la visibilità. In tilt, inoltre, diversi impianti semaforici. Diverse auto sono andate in panne.

Anche nella provincia il maltempo ha causato disagi. Ad Antella una fognatura non ha ricevuto più acqua e si è allagata la strada, notevole il temporale che si è abbattuto nel resto del Chianti fiorentino, anche con scariche di fulmini.

Difficoltà sono state segnalate per la circolazione fuori da svincoli autostradali e anche sulla Fi-Pi-Li. La protezione civile della Città metropolitana raccomanda la massima cautela alla guida delle vetture per la possibile presenza di detriti e ramaglie portate dal vento che ha accompagnato la precipitazione. Nel pomeriggio di ieri c'era stato un altro piovasco su Firenze, ma di breve durata.

Forti temporali si sono registrati anche in tutto l'Alto Novarese. I rovesci sono stati particolarmente intensi nella fascia territoriale tra Oleggio e Bellinzago dove si è abbattuta una violenta grandinata. I chicchi di grosse dimensioni hanno causato anche danni alle coperture. A Cavagliano, frazione di Bellinzago, la grandine ha quasi completamente distrutto la tensostruttura di un maneggio. La grandine è caduta anche nei paesi più vicini al capoluogo, dove invece la pioggia è stata scarsa.

Poco prima di mezzanotte intense precipitazioni si sono registrate su Roma. Oltre alla pioggia battente, tuoni e fulmini a rischiarare il cielo, anche se finora non si è alzato il vento.