Nuova frana si stacca dalla Marmolada, caduti tra i 100 e i 200 metri cubi di roccia

Una frana di grandi dimensioni è precipitata dal massiccio della Marmolada, sulle Dolomiti, sul versante che dà verso la Valle di Fassa.

La frana che si è staccata su Cima Uomo, 3.010 metri di quota, ha un volume compreso tra i 100 ed i 200 metri cubi. Il materiale crollato non ha interessato sentieri particolarmente frequentati, che si trovano più a nord e salgono verso la cresta che porta in Val Contrin. L'evento si è verificato verso le 17.30 un centinaio di metri sotto la vetta: a quanto si apprende c'è ancora roccia fratturata quindi sarà interdetto con un'ordinanza il passaggio nelle immediate vicinanze.

La Protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha effettuato un sopralluogo aereo con gli esperti del Servizio geologico. Sono state subito attivate le procedure di verifica con l'allerta in prima battuta delle squadre del Soccorso alpino e in supporto anche i vigili del fuoco volontari ed il Saf.

"Si escluderebbe pertanto il coinvolgimento di persone - fa sapere la Provincia -. La zona è piuttosto impervia, difficile stimare le dimensioni del fenomeno che tuttavia sembrano più contenute rispetto alla prima impressione dato che il movimento ha generato una nuvola di polvere".

Difficile stabilire la causa di quest'ultima frana

La situazione, secondo quanto si apprende dai primi riscontri del servizio geologico della Provincia di Trento, non è particolarmente problematica, anche se sono possibili altri crolli nei prossimi giorni. La causa è difficile da stabilire, considerando che non ci sono stati recenti sbalzi di temperature e anche nella fascia sopra i 2.800metri, normalmente quella in cui le rocce sono soggette a severe escursioni termiche, è certamente influenzata dal caldo estivo delle ultime settimane. E' normale, dice un esperto del Servizio geologico della Provincia all'ANSA, che le fratture tendano ad allargarsi e raccogliere materiale, la tipica evoluzione delle Dolomiti, che si sono formate proprio con questi processi, magari più frequenti ultimamente, ma che geologicamente e storicamente sono sempre esistiti.