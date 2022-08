I resti di due bambini, in età scolare, sono stati scoperti in delle valigie acquistate all'asta in un magazzino di Auckland. Lo ha riferito la polizia neozelandese. Secondo l'ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua, è probabile che i corpi siano rimasti nel deposito per diversi anni e si pensa che le vittime avessero un'età compresa tra i cinque e i dieci anni.