Nuovo rogo sul Carso, il quinto. Chiuso lo svincolo autostradale a Duino

Ancora fiamme sul monte Carso in Friuli Venezia Giulia. Nella prima mattinata di oggi è divampato un nuovo incendio boschivo a Duino (Trieste), in una zona diversa da quella dove si trovano i binari della ferrovia dove, presumibilmente, erano iniziati alcuni dei roghi delle scorse settimane.

Il vicegovernatore Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha riferito che si tratta di un incendio di sottobosco. Sono operativi i vigili del fuoco di Gorizia, il Corpo forestale di Monfalcone (Gorizia) e Trieste, volontari della Protezione civile e delle squadre Antincendio boschivo di Duino e Monfalcone.

"Per il momento la situazione è sotto controllo: il rogo non minaccia le abitazioni e nemmeno il grande supermercato che si trova nei paraggi: l'intervento tempestivo dei soccorsi è stato fondamentale", ha dichiarato il vice sindaco di Duino Aurisina (Trieste) Mitja Petelin, che si trova sul posto dall'alba. "Le cause dell'incendio sono al vaglio delle forze dell'ordine: ciò che desta sospetto è una linea retta di innesco, lunga 50 metri, che potrebbe fare pensare al dolo", ha dichiarato ancora il sindaco Petelin.

"Non vogliamo nemmeno pensare possa essere così - ha aggiunto -: al momento speriamo che si tratti di un nuovo focolaio che magari il vento possa avere riattivato, visto che il precedente incendio aveva interessato un'area attigua. Nelle prossime ore gli esperti dei Vigili del fuoco saranno in grado di chiarire meglio".

Autovie Venete è stata costretta a chiudere lo svincolo di uscita in direzione Trieste. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale e, allo stesso tempo, per garantire la sicurezza dei mezzi in transito. Il rogo, al momento, fa sapere Auotovie Venete, non minaccia l'asse autostradale.

Tanti i post sui social che riportano immagini e video del rogo in corso.