Nyt: Nei documenti sequestrati a Trump informazioni su spie e loro fonti

L'identità di spie, fonti, informatori, collaboratori, agenti sotto copertura e di tutta la catena per la raccolta di informazioni di intelligence. In alcuni degli scatoloni di documenti sequestrati nella tenuta dell'ex presidente Donald Trump a Mar-a-Lago c'erano anche questo tipo di informazioni classificate, che sono fra le più sensibili e protette dal governo perché in gioco ci sono vite umane e perché perdere anche una di queste figure potrebbe tradursi in un passo indietro di anni per l'intelligence americana.