Ocse: Inflazione sopra al 10%. Beni non necessari e servizi, aumenti non sempre giustificati

Di fronte a un crescendo di aumenti che coinvolge sempre più beni e servizi non necessari, è giusto chiedersi se la corsa inflazionistica giustifica sempre l'impennata dei prezzi ed esaminare nel dettaglio su quali beni si stanno registrando i maggiori aumenti. Per farlo abbiamo chiesto aiuto a Luigi Gabriele, presidente dell’Associazione Consumerismo No Profit .

Un'impennata dei prezzi a cui è sempre più difficile stare dietro. Continui aumenti che coinvolgono non solo i beni di prima necessità, ma sempre di più i beni cosiddetti non necessari.

Secondo i dati medi riportati dall’ Ocse , con un nuovo rafforzamento al 10,3% a giugno, l'inflazione media dei paesi che aderiscono all' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha toccato il massimo da 34 anni a questa parte (dal giugno del 1988), facendo seguito al 9,7% registrato dall'inflazione a maggio.

Il caro-vacanze e non solo

Si parte dall’ ormai conclamato aumento del costo delle vacanze. Secondo le elaborazioni di Consumerismo su dati Istat: “Alberghi e motel registrano un aumento del 15,8%, il costo dei traghetti è salito del 9,1% e i pacchetti vacanza sono cresciuti del 5,7%”.

A cascata, legati al periodo estivo, salgono i prezzi di bar e ristoranti (+5%) e del Food Delivery (+5,2%).

Tra i servizi che quotidianamente utilizziamo si riscontrano prezzi vertiginosamente in aumento per l’ affitto di garage, posti auto e per il noleggio di mezzi di trasporto, (+19,5%). Aumenta il costo delle lezioni di guida, degli esami e del rinnovo patenti (+16,2%), rialzo anche per il costo delle due ruote: biciclette (+6,4%). Tra gli ultimi aumenti, motivati sempre dall’inflazione, anche quello delle polizze Rc Auto. L’Osservatorio del sito di comparazione Facile.it registra che, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano in media 463,63 euro, vale a dire l’8,6% in più rispetto a inizio anno.

Per quanto riguarda i beni non di prima necessità, spicca l’impennata del costo dei piccoli elettrodomestici: apparecchi elettrici per la casa +13,8%, condizionatori d'aria +9,9%, frigoriferi e freezer +9,8%, macchine da caffè +9,5%, mobili per la casa +7,6%.

Come si spiegano questi rincari? Sono giustificati dalla spinta inflazionistica?

Risponde Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit