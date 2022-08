Viaggiare nel tempo con Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio

Oltre 5.000 anni fa un uomo di 46 anni, alto un metro e sessanta, scalò il ghiacciaio di Senales, al confine tra i territori oggi appartenenti a Italia e Austria, fino alle sue cime gelate e lì morì. Un’età ragguardevole in un’epoca, l’inizio dell’età del Rame (3300-3100 a.C.), in cui l’aspettativa di vita media non era superiore ai 30-35 anni. Le ricerche hanno stabilito che l’infanzia di questa persona era invece trascorsa tra le Valli d’Isarco o Pusteria.

Mobilità ai tempi di Ötzi I movimenti dell’Uomo venuto dal ghiaccio, grazie alle ricerche sulla cultura materiale, vengono tracciati anche dagli oggetti: la gerla che è stata ritrovata accanto alla mummia, il cibo con cui si nutriva, la lama dell’ascia realizzata con rame estratto in Toscana. Nella fase finale del Neolitico lo scambio di materie prime e di utensili dà vita a una mobilità sorprendentemente vivace. Le analisi genetiche documentano due grandi ondate migratorie verso l’Europa, che hanno introdotto importanti cambiamenti culturali come l’agricoltura e la lingua indoeuropea. Ötzi è vissuto nel periodo intercorso tra queste due grandi ondate e per la scienza è l’anello di congiunzione tra i due filoni genetici.

Il genoma di Ötzi (il DNA nucleare) è in tutto il mondo l’unico DNA completamente decodificato appartenente a una mummia di Homo sapiens sapiens. Dalle indagini genetiche, si sa ad esempio che aveva occhi marroni e il suo gruppo sanguigno era 0 positivo. Per via paterna Ötzi appartiene a un sottogruppo dell’aplogruppo G2a2b (G2a-L91), oggi molto raro nel continente europeo (<1%) e ancora riscontrabile soltanto in Sardegna e in Corsica. Per parte di madre appartiene all’aplogruppo K1f, un sottogruppo di K1 attestato solo nelle Alpi centrali e oggi estinto.



Una morte violenta L’uomo ha una punta di freccia conficcata nella spalla sinistra. Gli studiosi hanno ipotizzato che trafiggendo il corpo, la freccia abbia prodotto un foro di circa 2 cm nella scapola e danneggiato un’importante arteria causando un rapido dissanguamento. Una ferita letale per l'Uomo venuto dal ghiaccio. Il movente del delitto è ancora oscuro. Si sa soltanto che la freccia fu scoccata da una distanza di circa 100 metri. Una ferita da taglio piuttosto profonda sulla mano destra lascerebbe intendere che Ötzi fu impegnato in una colluttazione. Dai pollini si data il momento della morte all’inizio dell’estate. Prima di morire, si era rifocillato con un’abbondante merenda a base di carne di cervo e di stambecco essiccate con un’alta percentuale di grasso. Nello stomaco c’era inoltre farro, aveva forse quindi accompagnato la carne con un pezzo di pane. Si conosce tanto, dunque. Ma non tutti i segreti di Ötzi sono stati ancora svelati. Per esempio: perché era in cammino? Perché è stato ucciso? Perché la sua ascia non è stata portata via? Era solo? Come viveva e con chi?

Museo Archeologico dell'Alto Adige/Dario Frasson Valle di Tisa/Senales

Il ritrovamento Il 19 settembre 1991 venne ritrovato per caso, con i suoi indumenti e l'equipaggiamento, mummificato, congelato: una scoperta archeologica sensazionale, che offre una visione unica su come era la vita nell’età del Rame. Dal 28 marzo del 1998 la mummia e gli oggetti che le appartennero sono esposti al pubblico presso il Museo Archeologico dell'Alto Adige. “Ötzi” (dal nome della valle austriaca Ötztal) era equipaggiato nel migliore dei modi per la permanenza in alta montagna. Il suo vestiario comprendeva calzature, leggings, perizoma, sopravveste, graticcio d’erbe e berretto di pelo d’orso. I materiali usati sono pelliccia e pelle di cervo nobile, orso, capra, pecora e bovino. Le abilità manuali degli uomini tardoneolitici non erano finora documentate e hanno sorpreso gli archeologi per entità e precisione. Taglio, cuciture e intreccio dei capi testimoniano l'esistenza di una specializzazione del lavoro in quell’epoca. Completano l’equipaggiamento dell’Uomo venuto dal ghiaccio un arco e faretra con frecce, un’ascia immanicata di rame, un pugnale di selce con fodero, un ritoccatore, contenitori in corteccia di betulla, una gerla, e punteruoli d’osso. L’analisi degli strumenti in selce rivela un raggio di approvvigionamento della materia prima che va dai Monti Lessini al Bacino Lombardo, ad una distanza di 200 chilometri. Il rame utilizzato per l’ascia proviene addirittura dalla Toscana. La sua ascia è l’esemplare più antico integralmente conservato (manico in legno e lama).

Museo Archeologico dell'Alto Adige/foto-dpi.com Mostra permanente L'ascia di Ötzi

Tatuaggi o agopuntura? L’Uomo venuto dal ghiaccio porta sul corpo i più antichi tatuaggi finora conosciuti. Sono stati effettuati non a scopo ornamentale, bensì terapeutico, per lenire il dolore. Dal momento che si trovano proprio in corrispondenza delle linee dell’agopuntura, c’è ragione di credere che questo trattamento non sia una scoperta esclusivamente cinese, ma che venisse praticato già in precedenza in Europa.

Bioarcheologia Oltre 800 scienziati di tutto il mondo si sono occupati del fenomeno Ötzi. Che si siano avvicinati a lui con problematiche di tipo archeologico o archeotecnico, botanico, medico, antropologico, storico-culturale o medico-legale, l’Uomo venuto dal ghiaccio ha fornito impulsi decisivi alla nascita della bioarcheologia.

Museo Archeologico dell'Alto Adige/foto-dpi.com L'edificio del Museo Archeologico dell'Alto Adige

Dove vederlo Lo spazio espositivo nel centro storico di Bolzano, è ricavato in un edificio risalente al 1912 che ospitò prima la Banca Asburgica e poi la Banca d'Italia, oggi è dedicato all'archeologia dell'arco alpino meridionale; il museo espone da febbraio 2013 il tema "Uomo venuto dal ghiaccio" su tre piani del museo, mentre il quarto è dedicato all'archeologia dell'Alto Adige, con temi che variano: fino al 7 novembre 2022 vi si trova la mostra "Stone Age Connections. Mobilità ai tempi di Ötzi”. La mummia è visibile nella sua cella di refrigerazione solo attraverso una finestrina di 38 x 40 cm ed è il visitatore stesso che decide se soffermarvisi o meno. Il corpo viene conservato in un ambiente mantenuto a −6° Celsius con umidità relativa che sfiora il 100%. Contro le perdite di umidità viene nebulizzata sul corpo mummificato acqua sterilizzata, favorendo così la formazione di un sottile strato di ghiaccio superficiale. A Bolzano attualmente si discute su una possibile nuova ubicazione del museo che permetta di esporre in spazi espositivi adeguati e in modo permanente sia la mummia e il suo contesto, che altri temi di archeologia locale.

Museo Archeologico dell'Alto Adige/Ochsenreiter Finestra della cella frigorifera

Provenienza dei visitatori Nel 2019 le persone che hanno visitato il museo provenivano dalla Germania per il 42%, dall’Italia, escludendo gli altoatesini per il 27% (dall’Alto Adige il 5%); dall’Austria per il 6%, dal resto d’Europa per il 14%, e da altre parti del mondo il 6%.

Numero totale di ospiti del museo Dall’inaugurazione ad oggi il Museo è stato visitato da oltre 5,5 milioni di persone. Il numero medio di visite per anno si è stabilizzato a circa 250.000 (prima del Covid). Nel 2019, prima della pandemia, sono entrate 294.748 persone. Nei 7 mesi di apertura del 2021, nonostante la pandemia, i visitatori sono stati 140.376.

Museo Archeologico dell'Alto Adige/Silbersalz Mostra temporanea STONE AGE CONNECTIONS