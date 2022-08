Soldi per foto sexy e incontri sessuali a una minorenne: incastrato da poliziotta sotto copertura

Non è fortunatamente caduta nella trappola una ragazzina di 12 anni che, spaventata, ha raccontato al padre quelle conversazioni virtuali diventate “morbose” e riferito delle offerte di danaro per “prestazioni” particolari da parte di un uomo conosciuto su Instagram.

Il padre si è rivolto alla Squadra Mobile di Cagliari. Gli agenti hanno ricostruito la storia e una poliziotta della Sezione criminalità diffusa ha preso il posto della ragazzina continuando a chattare con il 42enne.

Per nove giorni l'uomo, un operaio incensurato, ha continuato a fare richieste di foto mai date e di incontri in luoghi appartati della città, infine l'appuntamento fissato per sabato scorso a Monte Urpinu in una panchina appartata. L’uomo sarebbe arrivato puntuale nel parco sorvegliato dagli agenti della Mobile. Si è seduto sulla panchina dove ad aspettarlo c’era la poliziotta in incognito. Dopo pochi secondi l’uomo avrebbe tentato subito di abbracciarla ma è stato bloccato.

La Polizia ha sequestrato il telefono cellulare nel quale sarebbero state trovate almeno una decina di altre chat con ragazzine. Recuperato anche il computer che sarà analizzato per verificare la presenza di eventuali altri contati con minorenni. Ora l’uomo di 42 anni è in carcere.