Ok definitivo al dl Semplificazioni, stop all'obbligo di conservare gli scontrini per spese mediche

Era tra i provvedimenti in scadenza che, con la caduta del governo Draghi e lo scioglimento delle Camere, rischiavano di saltare. E invece questo pomeriggio è arrivato dall’Aula del Senato il via libera definitivo al dl Semplificazioni con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, composto di 61 articoli, contiene misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Pur essendosi sfaldata l’alleanza che sosteneva l’esecutivo dimissionario, Forza Italia ha votato a favore della conversione in legge definitiva.

Una settimana fa il via libera alla Camera. Ora saranno più veloci le concessioni del superbonus edilizio ma, tra le novità che impatteranno più direttamente sui bilanci famigliari, si segnala la fine dell’obbligo di conservare gli scontrini fiscali delle spese mediche portate in detrazione, a patto di presentare il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato. Questi ultimi dovranno verificare la corrispondenza con le spese portate in dichiarazione, mentre il Fisco controllerà i soli documenti non indicati nella dichiarazione precompilata.

Un’altra importante novità concerne l’attività istruttoria nei confronti di un contribuente: oggi chi si trova sotto accertamento fiscale sa quando inizia l’accertamento ma non conosce il termine dell’attività stessa. Con questo correttivo, le Entrate dovranno comunicare entro 60 giorni dal termine dell’accertamento la fine dell'azione di controllo; una comunicazione semplificata che potrà arrivare via Pec o anche tramite l’App IO.