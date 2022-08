Femmicidio Bologna, l'ex non risponde al gip. La procura: "Non è un caso di malagiustizia"

Noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. L'episodio che poi si è verificato è stato qualcosa di diverso e imprevedibile rispetto al contenuto della denuncia che, ripeto, rappresentava episodi di molestie, spesso via social. Non di violenza

Ma restano i dubbi e le polemiche sui ritardi per la protezione della vittima che aveva denunciato per stalking il suo aguzzino un mese fa.Il ministro Cartabia ha inviato ispettori per le verifiche sul caso.

Mentre sulle pagine del Corriere della Sera interviene il procuratore di Bologna Giuseppe Amato sostenendo che non ci sia stato un ritardo responsabile dietro l'assasinio: "I fatti ci lasciano sconcertati, ma noi abbiamo fatto tutto con impegno e celerità. La denuncia è stata immediatamente iscritta e assegnata a una collega che, pur essendo in ferie, ha fatto partire gli accertamenti per i riscontri. La denuncia, va chiarito, evocava episodi di stalking semplicemente molesto".

"Noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. L'episodio che poi si è verificato è stato qualcosa di diverso e imprevedibile rispetto al contenuto della denuncia che, ripeto, rappresentava episodi di molestie, spesso via social. Non di violenza". Il fatto che il rapporto dei carabinieri fosse atteso per fine agosto, un mese dopo la denuncia, è "perché alcune delle persone da interrogare erano in ferie" spiega. Oltretutto, a suo dire, non c'erano gli estremi per un divieto di avvicinamento o per far scattare una vigilanza sotto casa: "La denuncia era per fatti di molestie da riscontrare. I processi non si fanno sul sentito dire o solo sulle denunce. Non c'era la rappresentazione di una possibile violenza". "Molti Soloni dimenticano che i giudizi vanno rapportati alla situazione ex ante - conclude - Dopo un omicidio sono tutti bravi a fare i professori".