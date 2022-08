Palermo, incendi in città e provincia. In un quartiere alcuni residenti abbandonano le case

Bruciano la provincia di Palermo e il capoluogo siciliano. Le fiamme sono divampate in zone vicine ad abitazioni del quartiere Borgo Nuovo. Alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione. Tra loro anche le suore minori di San Francesco che hanno una sede in via Bronte. Sono diversi gli incendi divampati in centri della provincia, alimentati dal vento di scirocco.

Una situazione simile in provincia di Trapani, dove è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in prossimità di Alcamo, la strada statale 113 “Settentrionale sicula”. Lo stop alla circolazione si è reso necessario a causa di un incendio ai margini della sede stradale. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anche l'autostrada A19 Palermo-Catania è stata chiusa al traffico, in direzione del capoluogo etneo, tra via Giafar e Villabate, a causa di un incendio ai margini della carreggiata. Ne dà notizia l'Anas, che ha inviato il proprio personale sul posto.