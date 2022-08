Pallanuoto femminile, Europei 2022: Italia e Olanda lanciate verso il primo posto, Grecia ko

Olanda e Italia viaggiano a vele spiegate verso il primo posto dei rispettivi gironi agli Europei 2022 di pallanuoto femminile. Il Setterosa ha travolto Israele con un perentorio 18-5 e ha infilato il terzo successo consecutivo, legittimando la ben più rilevante affermazione ottenuta contro la Spagna. Le azzurre restano al comando del gruppo B con tre punti di vantaggio su Spagna e Israele, le ragazze del CT Carlo Silipo non dovrebbero avere grossi problemi contro Francia e Serbia per conquistare matematicamente il primato.

L’Olanda ha invece battuto la Grecia per 13-8 nel big match, dopo aver già sconfitto le quotate Ungheria e Croazia: il primo posto è in ghiaccio per le tulipane, ora attese dai semplici confronti con Germania e Romania. La Spagna ha passeggiato per 16-4 sulla Francia, mentre l’Ungheria ha demolito la Germania con un sonoro 26-4. Tutto facile anche per la Croazia (15-6 sulla Romania), la Serbia ha avuto la meglio sulla Slovacchia (9-6). Di seguito i risultati odierni agli Europei 2022 di pallanuoto femminile e le classifiche dei due gironi.