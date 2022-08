Papa Francesco: "La pena di morte sia abolita in ogni Paese del mondo"

"Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo". Lo afferma papa Francesco nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di settembre, diffuso attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa. "Ogni giorno cresce in tutto il mondo il 'no' alla pena di morte. Per la Chiesa, questo è un segno di speranza", osserva il Pontefice. "Da un punto divista giuridico, non è necessaria - sottolinea -. La società può reprimere efficacemente il crimine senza privare definitivamente chi lo ha commesso della possibilità di redimersi".

"In ogni condanna deve esserci sempre una finestra di speranza - spiega il Papa, secondo cui "la pena capitale non offre giustizia alle vittime, ma alimenta la vendetta. Ed evita qualsiasi possibilità di rimediare a un eventuale errore giudiziario".

"Dall'altro lato, moralmente - afferma ancora nel video in spagnolo -, la pena di morte è inadeguata: distrugge il dono più importante che abbiamo ricevuto, la vita. Non dimentichiamo che, fino all'ultimo momento, una persona può convertirsi e può cambiare - avverte Francesco -. E alla luce del Vangelo, la pena di morte è inammissibile: il comandamento 'non uccidere' si riferisce sia all'innocente che al colpevole".

Per questo, conclude il Pontefice, “chiedo a tutte le persone di buona volontà di mobilitarsi per ottenere l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo”.