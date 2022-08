Parma, sedicente "medium" evadeva del tutto il fisco: non dichiarati 140mila euro

Pubblicava libri e organizzava "eventi spirituali" in tutta Italia, oltre a centinaia di "sedute" con clienti che speravano di avere un cenno dai propri congiunti dall'aldilà, ma per il fisco, era inesistente: secondo le indagini della Finanza, per ogni seduta i clienti pagavano somme variabili (a partire da 100 euro a "seduta"), incassati con bonifici o in contanti, ma senza il rilascio di alcun documento fiscale. Omessa dichiarazione al fisco anche per i ricavati dalla vendita dei libri pubblicati dalla donna, acquistabili sui principali canali di vendita anche on line.