Partenza all’insegna delle cautela per le borse europee

I mercati seguono con attenzione l’acuirsi delle tensioni tra Cina e Taiwan, mentre attendono domani l’importante dato sull’inflazione negli Stati Uniti. In questo contesto i mercati si muovono con cautela. Ieri sera le borse statunitensi hanno chiuso molto vicino alla parità. Stesso scenario in avvio per le piazze europee. Milano, che oscilla tra più e meno, cede ora dello 0,06% in compagnia di Londra, Francoforte e Parigi.

Sul listino di Piazza Affari dopo la multa comminata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette, Generali segna +0,07, mentre Unipolsai perde lo 0,27%.

Sul fronte dell’energia, il petrolio si conferma sui valori di prima dell’invasione russa in Ucraina con il Brent del Mare del Nord poco sotto i 96 dollari al barile.

Scende il prezzo del gas naturale a 189 al megawattora, dopo la fiammata oltre quota 200 di una settimana fa.

Poco mosso anche l’andamento dei titoli di Stato. Dopo il rialzo delle ultime sedute, il rendimento del Btp decennale si conferma al 3% con il lo spread a quota 211 punti base.