Partenze di Ferragosto: terminal pieni a Fiumicino e 100 mila passeggeri al giorno

A due giorni da Ferragosto, è un sabato di partenze e grandi spostamenti, con autostrade e aeroporti pieni. Fiumicino, il principale scalo italiano, che peraltro già da diversi giorni registra una media di oltre 100 mila passeggeri al giorno, mantiene sempre una costante regolarità nei voli ma in queste ore è affollato più del solito. Quello che si prevede per il 15 agosto è un grande ritorno alle vacanze, come ha certificato ieri l’Osservatorio della Confcommercio: 14 milioni di italiani saranno in vacanza, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari per i prezzi dell’energia e dell’inflazione.

Vacanze al mare, tutti i collegamenti aerei con le tradizionali mete estere

Quest’anno una gran parte dei turisti, sia italiani che stranieri, ha optato per località di mare in Italia, privilegiando il Sud con la Sicilia e la Sardegna in testa, seguite dalla Puglia, trainata delle spiagge salentine: tutti grandi classici. Sempre molto gettonate, per il mare, anche le tipiche mete estere, dalle Canarie alle Baleari, dalla Grecia all’Egitto. Queste destinazioni si riflettono nell’offerta dei collegamenti aerei proposti dallo scalo romano: Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca, per la Spagna. In Grecia, le destinazioni che vanno per la maggiore sono la cretese Heraklion, oltre a Zakinthos, Mikonos, Santorini e Rodi. Marsa Alam è la principale meta egiziana.

Quest’anno si registra anche una ripresa delle vacanze (e, di conseguenza, dei voli) all’estero. C'è chi sceglie di fare un viaggio culturale per visitare monumenti, musei, piazze, strade e parchi delle principali capitali europee come Londra, Parigi, Madrid e Lisbona; e chi vola oltreoceano, destinazione Stati Uniti, Cuba, Canada e Argentina.