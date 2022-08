Paura a Soverato: fulmine colpisce quattro membri di una famiglia, uno è in gravi condizioni

Un'intera famiglia colpita da un fulmine in spiaggia questo pomeriggio a Soverato. I quattro, marito, moglie, bimbo di 6 anni e nonna, originari di Bergamo, sono stati sorpresi da un forte temporale con scariche di fulmini, scatenatosi all'improvviso questo pomeriggio, mentre erano al mare.

Il padre, colpito in pieno, è il più grave ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La moglie ed il figlio di 6 anni, in condizioni meno preoccupanti, sono stati ricoverati anche loro nel nosocomio del capoluogo. La suocera, invece, che ha riportato lesioni lievi, è stata medicata nell'ospedale di Soverato. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri. La famiglia si trovava a Soverato per la vacanze estive.

"Siamo intervenuti tempestivamente - racconta il commissario del 118, nonché commissario dell'elisoccorso e direttore del pronto soccorso dell'ospedale soveratese, Cosimo Zurzolo, secondo quanto riporta LaC - gli operatori del 118, del pronto soccorso e gli anestesisti hanno lavorato in sinergia riuscendo a stabilizzare il paziente più grave, il bimbo, la mamma e la nonna in evidente stato di shock. L'intervento fatto è stato da manuale e a tutti coloro che sono intervenuti va il mio plauso. L'uomo, di 45 anni, si trova in coma farmacologico ed è in prognosi riservata".