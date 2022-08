Paura per Alessia Marcuzzi: ha "rischiato di morire soffocata". Salvata dalla moglie di Facchinetti

Paura per Alessia Marcuzzi durante una cena in un ristorante di Londra. La conduttrice, infatti, ha rischiato di morire soffocata da un “pezzo di polipo bloccato nella trachea”.

A salvarla Wilma Faissol, la moglie del suo ex Francesco Facchinetti che è il padre di sua figlia Mia.

“Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea - racconta la Marcuzzi in post pubblicato su Instagram - Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto”.