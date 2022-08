Piazza Affari riapre dopo Ferragosto in leggero rialzo

Da un lato i timori di rallentamento dell’economia che porta alla recessione, dall’altra la speranza che la Federal Reserve alzi i tassi negli Usa meno velocemente del previsto. In Asia borse incerte con Tokyo in chiusura appena sotto la parità (-0,01%). In questo contesto Milano riapre dopo Ferragosto con un modesto progresso (+0,27%). Sulla stessa linea si muovono anche Londra, Francoforte e Parigi.

Sul listino di Piazza Affari in evidenza i titoli legati all’energia come Enel (+2,03%) e Terna (+1,74%), nel giorno in cui il gas sale a nuovi massimi: 231 euro per megawattora. L’estate caldissima spinge la domanda, con l'incognita degli approvvigionamenti dalla Russia.

Invece cala il petrolio che riflette i timori sull’andamento dell’economia. Il Brent del Mare del Nord rimane poco sopra i 94 dollari al barile, al di sotto dei prezzi di inizio guerra.

Aggiornamento ore 9.22