I Pink Floyd vicini alla vendita del loro catalogo completo al fondo americano Blackstone

Blackstone, gruppo di investimento istituzionale statunitense, sarebbe vicino all'acquisto del catalogo completo dei Pink Floyd. A rivelarlo è il Financial Times.

Stando al quotidiano della City, Blackstone avrebbe raggiunto l'accordo ad una cifra vicino al mezzo miliardo di dollari attraverso Hipgnosis Song Management (HSM), la società fondata dall'ex manager di Elton John, Merck Mercuriadis.

Hipgnosis ha già acquistato 341 milioni di dollari di cataloghi di artisti come Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Nelly Furtado e il cantante country Kenny Chesney. Ma l’accordo con i Pink Floyd potrebbe valere più di tutte le attuali partecipazioni messe insieme. La band inglese sta vendendo sia i diritti d’autore che le registrazioni per un valore complessivo di circa 400 milioni di sterline.

Adesso, se l'operazione andasse in porto, gli intramontabili successi della band, fondata a Londra nel 1965 e passata alla storia per album straordinari come “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Atom Heart Mother” e “The Wall”, potrebbero finire nel catalogo del fondo americano.

Considerando che i Pink Floyd sono uno dei gruppi musicali che ha venduto di più nella storia della musica e che la sua discografia è considerata di grandissimo valore, se l'accordo andasse a buon fine, il fondo americano rafforzerebbe la propria leadership nel settore dei diritti musicali. Blackstone infatti è in competizione con altri colossi che hanno fatto un'offerta alla band inglese: si sono proposti anche Sony Music, Warner Music, BMG, e la Primary Wave, finanziata da Oaktree.

Se dovessero vendere i diritti, i Pink Floyd si andrebbero ad aggiungere alla lista di star che lo hanno già fatto, come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Stephen Stills. L’accordo con Blackstone potrebbe essere raggiunto nel giro di poche settimane, ma nessuna delle due parti, per ora, ha commentato la notizia.