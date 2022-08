Positiva anche Wall Street. Gas a 270 euro al MW/h

Apre in rialzo Wall Street, il Nasdaq sale dello 0,65%, il DJ + 0,15% , dopo i cali delle ultime due sedute. Gli investitori hanno assimilato la volontà delle maggiori Banche centrali al mondo di continuare ad alzare i tassi d'interesse. In Europa i principali indici restano orientati al rialzo, solo Londra scende dello 0,27% dopo la chiusura per festività di ieri. Milano sale di oltre un punto, Francoforte dell'1,5% dopo che il prezzo del gas ha continuato a scendere per tutta la mattinata e ora si mostra in lieve rialzo a 270 mwh. A Piazza Affari bene le banche mentre Tenaris scivola del 4%. Si allarga il tasso di rendimento dei btp a 10 anni, a 3,79%.