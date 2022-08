Dopo le parole di Powell le borse scendono

Appena il governatore della Fed Powell ha cominciato a parlare, dal simposio di Jackson Hole, alle 16 ora italiana, gli indici di Wall Street hanno cominciato a scendere; c'era stata una parziale risalita ma la tendenza è tornata ribassista. Alle 17.45 -1,57% per cento per l'indice Dow Jones, -2,45% per il Nasdaq dei titoli tecnologici, che è il più sensibile alle aspettative sui rialzi dei tassi.



La Federal Reserve deve continuare ad aumentare i tassi d'interesse e mantenerli a un livello più alto fino a quando «non sarà sicura che l'inflazione sia sotto controllo, consapevole che un tale processo rischia di "causare un certo dolore alle famiglie e alle imprese», ha detto il governatore. Quello che sembra aver colpito di più è l'insistenza di Powell sul fatto che riportare l'inflazione sotto controllo richiederà tempo; è sembrato quindi dire agli investitori di non aspettarsi dei cali dei tassi già dai primi mesi dell'anno prossimo.

E' salito, anche se non di molto, il rendimento dei titoli di Stato decennali americani, anche se non di molto. C'era già stato un incremento di 50 punti base dall'inizio di agosto.

Anche in Europa le borse sono state negative. Milano è stata la peggiore, -2,49% per l'indice Ftse Mib, il che porta il bilancio della settimana a -2,74 per cento. In calo oggi 38 dei 40 titoli del Ftse Mib, i ribassi maggiori per Amplifon, -6,02%, Nexi, -5,40%, Moncler, -4,92%, come Iveco.

Lo spread torna a salire, dopo il calo di ieri. Ha chiuso è a 229 punti, il rendimento del Btp italiano è salito di 11 punti base rispetto a ieri.

Sempre caldissimo il fronte del gas: si avvia alla chiusura a quota 314 euro al megawattora, in lieve calo rispetto ai 321 di ieri; nel corso del pomeriggio ha toccato i 340 euro.