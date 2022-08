Pregliasco: "Preparare l'autunno, perché il Covid non si è raffreddorizzato, uccide ancora"

"Preparare l'autunno", questo l'invito di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano e professore di Igiene Generale e Applicata del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Dal Meeting di Rimini spiega che occorrerà "continuare a vaccinare, in particolare i soggetti fragili" oltre ad avere "comportamenti responsabili" in "combinazione con la vaccinazione antinfluenzale".

"Solo così - aggiunge - si farà la differenza sulla quota di adesioni che debbano essere volontarie e su una base di raccomandazioni, perché - di qui il monito del virologo - il Covid non si è raffreddorizzato come si vuole far pensare in qualche caso, perché purtroppo anche uccide".

In merito al possibile andamento "sulla base della storia di altre pandemie - spiega Pregliasco - ci saranno onde di discesa e salita. Ce ne aspettiamo altre e c'è la speranza con questo virus, adattandosi ulteriormente, e anche noi, mantenendo una buona risposta anticorpale con la rivaccinazione, di evitare i casi ondulati". Per il noto virologo "è una narrazione sbagliata tardare a rivaccinarsi aspettando i nuovi vaccini. Questo - spiega - ha creato disaffezione attuale sulla quarta che invece è necessario fare in questo momento perché i vaccini attuali, è dimostrato da studi scientifici, rinforzano la risposta immunitaria in un momento in cui il virus circola molto e anzi i dati sono sottostimati".

Nel futuro "avremo - conclude - vaccini aggiornati, come con l'influenza, per, soprattutto, le persone fragili, che dovranno nel futuro, a mio avviso, aggiungere la vaccinazione antinfluenzale con anche la vaccinazione anti Covid".

Sul fronte della lotta al Coronavirus, "ora abbiamo anche degli antivirali e questo è un elemento che credo sarà determinante nella gestione del prossimo futuro di questo Covid che ci rimarrà ancora in mezzo alle scatole con andamenti ondulanti speriamo migliori nella dimensione e nell'intensità".

Poi una riflessione sulle “chiacchiere da talk-show”: "Col Covid, spesso, in alcuni talk, c'è stata una contrapposizione, spesso voluta, invece che una divulgazione scientifica". Mentre sul ritorno in classe dei professori no vax, Pregliasco dice: "Io credo che in questa fase sia il segno di una pacificazione con una minoranza di irrecuperabili che è consentita soltanto alla luce della scelta della stragrande maggioranza degli italiani di vaccinarsi". "Oggi è necessario sempre di più l'uso dei farmaci antivirali perché è possibile che ci si avvii verso scenari peggiori", conclude.