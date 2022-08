Prima medaglia azzurra agli europei di atletica: Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

Agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera arriva la prima medaglia per l'Italia. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2 ore 30 minuti e 34 secondi dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Alle spalle dell'imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49, l'azzurro viaggia sempre nel gruppo degli inseguitori mentre a una decina di chilometri dal traguardo c'è l'attacco del tedesco Christopher Linke che coglie l'argento in 2h29:30.

L'azione decisiva di Giupponi per il terzo posto è arrivata quando mancavano sei chilometri: il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, riesce a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32:31).

Per il bergamasco è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni anche nella 20 km piazzandosi ottavo ai Giochi di Rio nel 2016.