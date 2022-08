Raid su Rafah, ucciso Khaled Mansour. Nuovo lancio di razzi da Gaza, nel mirino anche Gerusalemme

Sale a 29 il bilancio delle persone uccise nella Striscia di Gaza da parte dei raid israeliani: lo riferisce il ministero della Salute palestinese citato dal quotidiano israeliano Haaretz. L'operazione "Breaking Dawn" è iniziata venerdì.



L'esercito israeliano da parte suo ha reso noto di avere ucciso Khaled Mansour, secondo comandante del Jihad Islamico Palestinese colpito dall'inizio dell'operazione militare dopo Tayseer Jabari, colpito venerdì, quest'ultimo responsabile per la zona sud della Striscia di Gaza, mentre il primo era il responsabile per la parte settentrionale.



Lo stesso Jihad Islamico ha confermato il decesso di Mansour, aggiungendo che sono morti altri tre officiali e quattro civili, "comprese due donne e un bambino tirati fuori dalle macerie".



L'esercito israeliano riferisce inoltre che 20 membri del Jihad Islamico Palestinese sono stati arrestati in Cisgiordania e nel campo profughi di Jenin.



Il primo ministro israeliano Yair Lapid ha detto che l'esercito continuerà a colpire obiettivi nella Striscia di Gaza "in modo preciso e responsabile al fine di ridurre al minimo i danni ai non combattenti. L'operazione proseguirà per tutto il tempo necessario".



La Jihad Islamica ha lanciato dal territorio di Gaza 580 razzi contro Israele da quando, venerdì sera, sono riprese le ostilità. Lo ha riferito a Reuters un portavoce delle forze armate israeliane, secondo il quale il 20% dei proiettili è caduto nel territorio di Gaza e il 97% del restante 80% è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome.



Arrestati nella notte 20 membri della Jihad islamica nel corso di un'operazione in Cisgiordania. Lo riferiscono fonti israeliane.



L'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi capo dell'opposizione, ha incontrato il primo ministro Yair Lapid e il segretario militare di quest'ultimo, Avi Gil, per essere aggiornato sull'andamento dell'operazione 'Breaking Dawn', alla quale ha offerto il suo "pieno sostegno". Lo riferisce una nota del governo israeliano.



La Farnesina segue con grande preoccupazione l'escalation in corso a Gaza e le notizie di vittime tra la popolazione civile palestinese. L'Italia condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano e ribadisce il diritto di Israele di garantire la sicurezza dei propri cittadini. L'Italia invita le parti ad esercitare moderazione per evitare un'espansione delle ostilità che causerebbe ulteriori vittime e sofferenze nelle popolazioni civili. Questa nuova ondata di violenza costituisce l'ennesima conferma della necessità di rilanciare gli sforzi diplomatici per giungere a una soluzione giusta e duratura del conflitto israelo-palestinese.