Mar Mediterraneo, recuperato a 3000 metri di profondità un jet caduto dalla portaerei Usa

Lo scorso 3 agosto un caccia militare americano è stato recuperato dagli abissi del mar Mediterraneo, da una profondità di quasi 3.000 metri. Lo ha reso noto il Comando delle forze navali Usa in Europa ed Africa spiegando che il velivolo, un F/A-18 Super Hornet, era caduto in mare dal ponte della portaerei USS Harry S. Truman lo scorso 8 luglio, a seguito del maltempo che aveva causato la rottura dei cavi di ancoraggio.

Il comunicato americano non ha specificato il luogo esatto del recupero che, secondo Repubblica, dovrebbe trovarsi nello Ionio, non lontano dalle coste italiane della Calabria.

La squadra di recupero ha utilizzato un veicolo telecomandato per raggiungere l'aereo e legarlo a speciali funi di recupero. Successivamente, mediante un gancio di sollevamento, il caccia è stato riportato in superficie e issato sul ponte della nave multifunzione "Everest", per poi essere trasportato presso una vicina base militare.