Regge la tregua nella Striscia, ma è giallo sull'ok israeliano per rilascio di prigionieri jihadisti

La tregua mette fine all'operazione israeliana "Breaking Dawn", almeno per ora. Perchè è giallo sull'intesa che includerebbe il rilascio di due prigionieri membri della Jihad islamica detenuti nelle carceri israeliane, in particolare del comandante Bassam al-Saadi arrestato in Cisgiordania, a Jenin, condizione posta dalla milizia islamica a che il cessate il fuoco abbia lunga vita. Quell'arresto ha scatenato la sanguinosa guerra civile con Israele nella Striscia di Gaza, durata 3 giorni: 44 le vittime, tra cui 15 bambini e 360 i feriti, questo il bilancio del Ministero della Sanità locale.

Il Times of Israel precisa oggi che i miliziani, invece, non verranno rilasciati. Oltre a Bassam al-Saadi non verrà rimesso in libertà neanche Khalil al-Awawda che sta conducendo uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione senza alcuna accusa. La Jihad quindi minaccia la ripresa delle ostilità.

Il cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, è entrato ufficialmente in vigore ieri alle 23.30 ora locale, nonostante abbiano continuato a volare razzi e a suonare le sirene, per almeno mezz'ora. Poi finalmente è calato il silenzio sulla Striscia e la notte è passata tranquilla. Per il premier Lapid l'operazione ha raggiunto gli obiettivi e per questo è stata accolta la mediazione dell'Egitto. Ma "Se il cessate il fuoco sarà violato - precisa il premier Lapid - Israele si riserva il diritto di agire con la forza". Dall'altra parte del pianeta plaude il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Come ho chiarito durante il mio recente viaggio in Israele e in Cisgiordania sia agli israeliani sia i palestinesi meritano di vivere in sicurezza" ha detto il presidente Usa.

Israele ha subito riaperto sia il valico commerciale di Kerem Shalom (la cui chiusura aveva provocato fra l'altro la cessazione delle attività della centrale elettrica di Gaza) sia il valico per i passeggeri di Erez da dove oggi potranno transitare 14 mila manovali di Gaza impiegati in Israele. Ieri il valico di Erez è stato danneggiato dai mortai della jihad islamica, ma a quanto pare è ancora agibile. Nella zona vicina alla Striscia, Israele mantiene tuttavia ancora alcune misure prudenziali, agli agricoltori viene ancora vietato di raggiungere i campi vicini ai reticolati di confine.

La radio militare ha quantificato gli attacchi da parte palestinese e le operazioni condotte da Israele. Da Gaza, ha riferito, sono stati sparati 1.100 razzi, ma solo 900 sono entrati in territorio israeliano mentre gli altri sono ricaduti nella Striscia. La Jihad islamica ha reso noto di aver perduto complessivamente 12 dirigenti e membri della sua ala militare, mentre l'esercito israeliano, citato dal quotidiano Yediot Ahronot, ha affermato che 15 civili di Gaza sono stati uccisi in realtà dalle esplosioni di razzi difettosi della Jihad islamica. Fondamentale per la protezione delle aree residenziali israeliane il sistema di difesa Iron Dome, che ha intercettato 380 razzi.