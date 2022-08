Regno Unito: Carlo d'Inghilterra non cede, nessun ruolo reale per il fratello Andrea

"Non c'è nessuna possibilità". È quanto il principe Carlo avrebbe risposto alle figlie del principe Andrea, Beatrice ed Eugenie, che gli avrebbero chiesto di ripristinare un ruolo reale per il padre.

A riportarlo in esclusiva è il Sun on Sunday, che cita fonti secondo cui Carlo, 73 anni, sarebbe rimasto "risoluto" sul fatto che non può essere ribaltata la decisione della regina Elisabetta di togliere i ruoli reali ad Andrea e di smettere di usare per lui l'appellativo di “Sua altezza reale”.

Secondo il giornale, la risposta di Carlo alle nipoti sarebbe giunto dopo un incontro con Beatrice, 34 anni, ed Eugenie, 32 anni, avvenuto davanti the e biscotti nella sua casa nella tenuta di Birkhall ad Aberdeenshire, in Scozia. Un incontro avvenuto poco dopo che lo stesso duca di York Andrea, 62 anni, aveva avuto un "incontro d'affari" con il fratello Carlo nello stesso luogo per discutere del caso. L'erede al trono ha ascoltato tutti e tre ma le loro richieste "sono cadute nel vuoto", scrive The Sun on Sunday. Andrea era stato escluso dagli impegni reali dalla regina a gennaio a seguito di polemiche imbarazzanti, in particolare per il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale del miliardario Jeffrey Epstein. Una delle vittime del circolo di Epstein, Virginia Roberts Giuffre, 39 anni, aveva accusato Andrea di averla aggredita sessualmente tre volte nel 2001 quando aveva 17 anni; Andrea, che nega le accuse, aveva poi raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffrè a New York a febbraio.