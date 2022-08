Rivoluzione nella mobilità a Parigi: anche i motorini pagheranno il parcheggio

Una piccola rivoluzione è in arrivo nella Ville Lumière: anche scooter e moto dovranno pagare il parcheggio. Da giovedì primo settembre diventa obbligatorio il pagamento di un ticket per i veicoli a due ruote. È una nuova misura simbolica della sindaca Anne Hidalgo contro i mezzi inquinanti. La giunta formata da socialisti e verdi ha già pedonalizzato diverse aree della capitale e ristretto la circolazione in molte strade, oltre ad aumentare le piste ciclabili. Saranno esentati solo i modelli elettrici e il costo del parcheggio va da 2 a 3 euro l'ora a seconda degli arrondissement. Le multe arrivare a 37 euro. Per agevolare i lavoratori e i residenti, il comune ha negoziato tariffe agevolate con i gestori dei parcheggi sotterranei con un costo annuo che dovrebbe essere compreso tra 770 e 990 euro all'anno.

Nonostante le proteste dei guidatori di scooter e moto il comune parigino va quindi avanti nella svolta annunciata oltre un anno fa. Al momento sono già stati realizzati 43mila zone di sosta per due ruote, con specifica segnaletica orizzontale e verticale. Un numero ritenuto insufficiente dagli utenti visto che ogni giorno si stima che a Parigi, tra residenti e pendolari, circolino più di 100mila due ruote. L'amministrazione di Parigi ha già aggiornato tutti i suoi parchimetri.

Fra "motard" (gli appassionati di moto potenti e d'epoca, molto numerosi e organizzati), proprietari di motorini e lavoratori che ogni giorno evitano il traffico per arrivare a Parigi soltanto grazie ai loro scooter, non ci sono prospettive al di là di un incontro che una loro delegazione avrà con le autorità. Ma le speranze di trovare una soluzione sono poche: si salveranno dalle multe soltanto i motorini elettrici, che in queste ore stanno andando a ruba.