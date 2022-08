Rogo nel Savonese, chiusi l'aeroporto di Albenga e la strada statale. Sfollate tre famiglie

Situazione critica nel Savonese ad Arnasco per un vasto incendio boschivo che sta impegnando i vigili del fuoco sul posto con due Canadair, elicotteri e squadre da terra.

Le fiamme erano divampate ieri nel tardo pomeriggio, in località Arveglio, e sembravano sotto controllo. Oggi spinte dal vento di queste ore hanno ripreso vigore minacciando le zone di Villanova d'Albenga e Ortovero.

Già allertate le unità di soccorso di altre province in caso di necessità. Tre famiglie che vivono in case isolate nella zona di Branche, nel Comune di Villanova, sono state sfollate per precauzione.

Chiuso l'aeroporto di Villanova d'Albenga. Interrotto temporaneamente, in entrambe le direzioni, il tratto della statale 456 che attraversa le zone coinvolte dall'incendio. I vigili del fuoco sono in azione, sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.