A Genova la Juve non passa: 0-0 con la Samp. Roma vince 1-0 su Cremonese e resta a punteggio pieno

Termina senza reti il posticipo del lunedì sera tra Sampdoria e Juventus, che escono dal Ferraris con un punto a testa al termine di una sfida tutt'altro che spettacolare. I blucerchiati sfiorano il vantaggio al 6' quando Bremer manca l'intervento su un'imbucata di Sabiri, con Leris che tutto solo davanti a Perin calcia d'esterno ma si fa ipnotizzare dal portiere, il quale devia sulla traversa salvando i suoi in uscita.

Gli ospiti rispondono al quarto d'ora, quando Cuadrado scippa il pallone agli avversari, si invola verso la porta e calcia di potenza trovando però pronto Audero alla parata in due tempi. Al 23' è Kostic a provarci con il destro, con Audero che alza in corner dopo una prima deviazione di Ferrari. La seconda metà del primo tempo non regala ulteriori emozioni e le due formazioni vanno così all'intervallo sullo 0-0.

Al 20' della ripresa, alla prima vera chance del secondo tempo, i bianconeri passano in vantaggio grazie a Rabiot, ma il Var annulla per il fuorigioco iniziale di Vlahovic. Un episodio che sembra sbloccare un secondo tempo fino a quel momento povero di occasioni, ma non sarà così.

Il resto del match prosegue infatti senza particolari scossoni fino ai minuti di recupero, quando Audero salva ancora i suoi su un tentativo ravvicinato ma impattato male da Kostic con il mancino. L'incontro si chiude sullo 0-0.

La Juventus manca così l'aggancio alla vetta, raggiungendo il gruppo delle squadre ora a quota 4 dopo le prime due giornate del campionato. Sabato prossimo gli uomini di Allegri riceveranno a Torino la Roma. Primo punto stagionale invece per la Sampdoria di Giampaolo, che abbandona così il fondo della classifica e può guardare con fiducia alla prossima trasferta sul campo della Salernitana in programma domenica.

Roma-Cremonese 1-0

Così come contro la Salernitana, anche all'esordio stagionale all'Olimpico alla Roma basta un gol per portare a casa i tre punti. Contro la Cremonese decide un colpo di testa di Smalling al 65'. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite come Inter e Napoli. La Cremonese invece rimane ferma a quota zero. Unica nota stonata per la Roma l'infortunio alla spalla di Zaniolo, uscito nel finale di primo tempo.

In avvio Mourinho conferma l'undici vincitore a Salerno, in panchina gli 'indesiderati' Felix Afena-Gyan e Shomurodov. Alla lettura delle formazioni fischi all'indirizzo dei due, "colpevoli" di esser ancora nella rosa dei giallorossi, non liberando lo slot necessario per l'ingaggio di Andrea Belotti. Alvini cambia diversi uomini rispetto alla partita di Firenze: esordisce il georgiano Lochoshvili in difesa, viene promosso dal 1' l'argentino Ascacibar. Unico reparto confermato l'attacco.

Giallorossi che spingono sin dai primi secondi di gara, Pellegrini e Dybala nei primi 3' hanno l'occasione di sbloccare l'incontro, la Cremonese resiste con un Radu sugli scudi e un Chiriches in versione muro. Abraham spreca praticamente a porta sguarnita, anticipato da Valeri, Zaniolo e Dybala fanno vedere la loro classe e velocità, spaventano il portiere ma non lo superano. Paura nel finale della prima frazione, quando un intervento deciso di Lochoshvili mette ko Zaniolo: problemi alla spalla per il trequartista, costretto a uscire dal campo. Al suo posto El Shaarawy.

Spartito che non cambia nella ripresa, con la Roma che domina ma spreca troppo. El Shaarawy viene fermato dalla traversa, Dybala spreca da pochi passi. Ci sono tutti gli ingredienti per la più classica delle beffe con Dessers che va vicino al gol in rovesciata. Ancora una volta a sbloccarla non è nessuno dell'attacco delle meraviglie: a Salerno fu Cristante, stavolta è Smalling. Da un corner calciato da Pellegrini l'inglese è liberissimo e di testa supera il portiere, per l'1-0 al 65' che resterà immutato fino alla fine.

Al fischio finale di Massimi la Roma può festeggiare con il secondo successo consecutivo e prepararsi nel migliore dei modi al big match di sabato con la Juventus all'Allianz Stadium, mentre alla Cremonese resta un'altra buona prestazione e niente più.

Lussazione alla spalla per Zaniolo: previsto stop di circa un mese

Trauma diretto spalla sinistra con lussazione. Questa la diagnosi per Nicolò Zaniolo costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma-Cremonese per andare a Villa Stuart a svolgere gli esami di approfondimento .Per il calciatore si tratta di circa un mese di stop, c'è il rischio che torni dopo la sosta di settembre per le nazionali.