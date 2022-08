Rogo negli studi di Cinecittà, bruciano scenografie. Fiamme minacciano la Casa del grande fratello

Un incendio è scoppiato negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Una densa colonna di fumo nero si sta alzando nella zona e, stando alle prime notizie, a bruciare sono le scenografie di “The Young Pope 2”, la serie tv girata dal premio Oscar Paolo Sorrentino.

Le fiamme starebbero minacciando anche la Casa del Grande Fratello. Secondo altre informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di “Firenze rinascimentale”. Non ci sarebbero feriti e intossicati. Al lavoro per spegnere le fiamme e proteggere le strutture non interessate dall'incendio ci sono tre squadre dei vigili del Fuoco.