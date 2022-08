Roma, uomo muore investito da un tram su via Prenestina

Un uomo è morto a Roma dopo essere stato investito da un tram. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 22 in via Prenestina, all'altezza di Largo Preneste. In base ad una prima ricostruzione, il pedone è stato travolto dal mezzo della linea 19. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Al momento sono in corso le indagini da parte degli agenti del V Gruppo Prenestino per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.