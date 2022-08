Europei nuoto: doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Doppietta azzurra nei 50 rana ai campionati europei di Roma 2022. Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro con il tempo di 26"33, nuovo primato italiano, davanti a Simone Cerasuolo, argento in 26"95. Bronzo al tedesco Lucas Matzerath.

"Che bella gara, sono contentissimo, non mi aspettavo di stare così oggi. Ma quando sono entrato ho sentito il calore del pubblico e mim sono detto 'lo devo fare per loro', e ho fatto anche il mio miglior tempo", ha detto Martinenghi ai microfoni Rai subito dopo la gara. "Ho fatto un arrivo disastroso - ha detto Cerasuolo - che stava per compromettere tutto ma sono soddisfatto per la medaglia. Oggi non contava il tempo, l'importante è la medaglia".

Da 12 anni mancava il titolo europeo in questa distanza