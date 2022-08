Argento per l'Italia negli highlights di nuoto sincronizzato

L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'highlights di nuoto artistico agli Europei di Roma 2022. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino hanno portato a termine senza sbavature l'esercizio sulle note di "Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil" di Antongiulio Frulio, chiudendo al secondo posto con 91.7000 punti (27.7000 di esecuzione, 36.8000 l'impressione artistica e 27.2000 gli elementi).

Ancora un titolo continentale per l'Ucraina con il punteggio di 94.0667. Completa il podio la Francia, bronzo con 89.2000 punti.